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Росія змінила командувача військами, які воюють проти України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія змінила командувача військами, які воюють проти України
Підвищення Герасимова пов'язане з «розширенням масштабу завдань»
фото з відкритих джерел

Заступниками Герасимова стали Салюков, Суровікін та Кім

Командувачем об'єднаного угрупування російських військ, які ведуть війну в Україні, призначено начальника генштабу збройних сил генерала армії Валерія Герасимова. Про це повідомило у середу Міноборони Росії.

Колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами.

Ще двома заступниками будуть головнокомандувач Сухопутними військами генерал армії Олег Салюков та заступник начальника генштабу генерал-полковник Олексій Кім.

«Підвищення рівня керівництва Спеціальною військовою операцією пов'язане з розширенням масштабу завдань, що вирішуються в ході її проведення», – зазначають в російському міністерстві.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що РФ вкотре змінила командування на Сватівсько-Кремінному напрямку.

Теги: росія окупанти війна Україна

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