Важлива зміна. Розвідка Британії прокоментувала перестановки у керівництві армії РФ

Британська розвідка вважає, що чергова перестановка у російському об'єднаному угрупуванні військ, що воює проти України, є важливою зміною у підході диктатора РФ Володимира Путіна до управління війною. Про цей йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

У розвідці зазначає, що призначення Герасимова командувачем театром бойових дій є показником зростаючої серйозності ситуації, в якій знаходиться Росія, і ясним визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії.

«Цей крок, ймовірно, буде зустрінутий із крайнім невдоволенням здебільшого російських ультранаціоналістів та військових блогерів, які все частіше звинувачують Герасимова у поганому веденні війни», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що на відміну від Герасимова Суровікін отримав широку популярність у спільноті за його підтримку більш реалістичного підходу. В цей час, бувши заступником командувача, його авторитет та вплив майже напевно значно зменшилися.

