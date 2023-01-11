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Важлива зміна. Розвідка Британії прокоментувала перестановки у керівництві армії РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
Важлива зміна. Розвідка Британії прокоментувала перестановки у керівництві армії РФ
Розвідка Британії прокоментувала перестановки в армії РФ
фото ілюстративне

Розвідники Британії вважають, що зміна військового керівництва РФ свідчить про виклики, перед якими постає агресор у досягненні своїх цілей

Британська розвідка вважає, що чергова перестановка у російському об'єднаному угрупуванні військ, що воює проти України, є важливою зміною у підході диктатора РФ Володимира Путіна до управління війною. Про цей йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

У розвідці зазначає, що призначення Герасимова командувачем театром бойових дій є показником зростаючої серйозності ситуації, в якій знаходиться Росія, і ясним визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії.

«Цей крок, ймовірно, буде зустрінутий із крайнім невдоволенням здебільшого російських ультранаціоналістів та військових блогерів, які все частіше звинувачують Герасимова у поганому веденні війни», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що на відміну від Герасимова Суровікін отримав широку популярність у спільноті за його підтримку більш реалістичного підходу. В цей час, бувши заступником командувача, його авторитет та вплив майже напевно значно зменшилися.

Нагадаємо, 11 січня Кремль змінив одного з головних керівників війни – командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні став Валерій Герасимов. А от колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами.

Читайте також: Як зміна військового керівництва у РФ вплине на війну: роз’яснення експерта
Теги: війна британська розвідка росія розвідка

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