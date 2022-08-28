Боррель виступив проти створення армії ЄС

Боррель вважає, що у власній армії ЄС немає потреби

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що у створенні спільної армії ЄС нема потреби, передає Kronen Zeitung.

«Жодна з 27 армій не може бути замінена єдиною європейською силою. Нам лише потрібно з’єднати наші сили й краще координуватися й інвестувати в безпеку», – сказав топ-дипломат ЄС.

Також він додав, що наразі ЄС витрачає на оборону стільки ж, скільки й Китай, і вчетверо більше за Росію, але через боргову кризу й роззброєння «не може відповісти на нинішні виклики».

«Ключове слово – ефективність. Інакше це марнування грошей», – зазначив Боррель.

Він також сказав, що Євросоюз можна назвати «наддержавою» під економічним і моральним, але не військовим кутом зору.

«Світ став небезпечнішим місцем. Члени ЄС повинні усвідомлювати, що за необхідності ми маємо себе захищати, і для цього нам потрібні інструменти», – вважає Боррель.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що Європа не може протиставляти нинішнім загрозам мініатюрні «бонсай-армії».