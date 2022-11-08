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Британія оголосить про укладення великої газової угоди із США – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія оголосить про укладення великої газової угоди із США – ЗМІ
Деталі угоди можуть бути розкриті після того, як британський прем'єр використає візит на кліматичну конференцію в Єгипті
фото з відкритих джерел

Переговори про «партнерство в галузі енергетичної безпеки» перебувають на завершальній стадії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак готується оголосити про укладення великої газової угоди зі Сполучними Штатами Америки. Про це повідомляє The Telegraph.

Переговори про «партнерство в галузі енергетичної безпеки» перебувають на завершальній стадії, і США планують продати Британії мільярди кубометрів скрапленого природного газу протягом наступного року.

Деталі угоди можуть бути розкриті після того, як британський прем'єр використає візит на кліматичну конференцію в Єгипті, щоб закликати світових лідерів «виконати» свої обіцянки щодо боротьби зі зміною клімату.

Як зазначається у статті, готовність Британії імпортувати більше викопного палива, одночасно закликаючи до дій по боротьбі зі зміною клімату, ймовірно, буде розкритикована лейбористами, але в даний час розглядається як необхідна умова для забезпечення енергетичної безпеки країни.

Угода, ймовірно, буде вітатися високопоставленими консерваторами, які висловили занепокоєння тим, що прагнення до нульових викидів було поставлено в пріоритет над зростаючими рахунками за енергію для домогосподарств і платників податків.

Британія веде активні переговори з країнами світу щодо вирішення енергетичної кризи, спричиненої російським вторгненням в Україну.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден і новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову, під час якої домовилися про спільну роботу з підтримки України та протистояння Китаю. Також відомо, що новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак скоро може відвідати Україну. Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Теги: Велика Британія США переговори міністр

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