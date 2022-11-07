Прем’єр-міністр Британії скоро приїде в Україну – дипломат

Точна дата візиту не розголошується

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак скоро може відвідати Україну. Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі Sky News.

Утім дату візиту посол не назвав.

«Ми не будемо обговорювати дати через безпеку вашого прем’єр-міністра. Але він зовсім скоро приїде в Україну», – сказав Пристайко.

Нагадаємо, 25 жовтня 2022 року Ріші Сунак став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Сунак наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років. Як повідомлялося. у своїй першій промові Сунак згадав про війну в Україні.

Як повідомлялося, 2 листопада уряд Великої Британії запровадив санкції проти ще чотирьох олігархів РФ, які причетні до фінансування війни проти України. Також Велика Британія надасть Україні ракети для американських Nasams.

Раніше посол України у Великій Британії пояснив, в чому унікальність наших біженців.