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Прем’єр-міністр Британії скоро приїде в Україну – дипломат

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прем’єр-міністр Британії скоро приїде в Україну – дипломат
Ріші Сунак став главою уряду Британії 25 жовтня
фото з відкритих джерел

Точна дата візиту не розголошується 

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак скоро може відвідати Україну. Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі Sky News.

Утім дату візиту посол не назвав.

«Ми не будемо обговорювати дати через безпеку вашого прем’єр-міністра. Але він зовсім скоро приїде в Україну», – сказав Пристайко.

Нагадаємо, 25 жовтня 2022 року Ріші Сунак став новим прем'єр-міністром Великої Британії.  Сунак наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років.  Як повідомлялося. у своїй першій промові Сунак згадав про війну в Україні. 

Як повідомлялося, 2 листопада уряд Великої Британії запровадив санкції проти ще чотирьох олігархів РФ, які причетні до фінансування війни проти України. Також Велика Британія надасть Україні ракети для американських Nasams.

Раніше посол України у Великій Британії пояснив, в чому унікальність наших біженців.

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Теги: міністр посол Велика Британія Вадим Пристайко Ріші Сунак

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