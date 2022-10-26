Байден і Сунак обговорили ситуацію в Україні: про що домовилися

Сторони погодилися про притягнення Росії до відповідальності за її агресію

Президент США Джо Байден і новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову, під час якої домовилися про спільну роботу з підтримки України та протистояння Китаю. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Лідери підтвердили особливі відносини між нашими країнами, наголосивши на своєму прагненні до подальшого зміцнення співпраці з питань, що мають вирішальне значення для глобальної безпеки та процвітання. Вони погодилися з важливістю спільної роботи з підтримки України та притягнення Росії до відповідальності за її агресію, вирішення проблем, що створюються Китаєм, та забезпечення стійких та доступних енергетичних ресурсів», – йдеться у повідомленні Білого дому.

Як повідомлялося, новий прем’єр-мінстр Великої Британії Ріші Сунак у свої першій промові згадав про війну Росії, яку вона розв'язала на території України.

Тим часом, ліберальні демократи США відкликали листа до Байдена, в якому просили переговорів із РФ.

Нагадаємо, 25 жовтня 2022 року, новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. Він наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років. Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Британії після аудієнції у короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці. Його попросять сформувати новий уряд.

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