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Велика Британія активно працює над передачею російських активів Україні – посол

Надія Клочко
glavcom.ua
Велика Британія активно працює над передачею російських активів Україні – посол
Посол Вадим Пристайко розповів про роботу щодо арешту і конфіскації активів РФ у Британії
фото з відкритих джерел

«Британія зрозуміла загрозу російських брудних грошей до війни»

Влада Великої Британії розуміє, що російські брудні гроші становлять загрозу для держави. Протягом останніх років було досягнуто значних успіхів у боротьбі з російськими корупційними грошима, а також уряд Британії веде роботу щодо передачі арештованих російським активів Україні. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

«Зміни (щодо боротьби з російськими корупційними грошима – «Главком») є. Вони почались приблизно два з половиною роки тому. Особливо вони стали помітними, коли російські гроші стали внутрішньополітичною проблемою для цієї держави. Парламент провів спеціальне дослідження, звернувся до уряду, щоб той вжив заходів. Уряд вжив і прозвітував, але законодавці залишилися незадоволеними. Вони наголосили, що цього недостатньо, це не гарантує безпеку фінансової і, у першу чергу, політичної системи. Згодом уряд вжив додаткові заходи, після цього були санкції. Ви пам’ятаєте, що Абрамовича було затиснуто в лещата правосуддя і він змушений був віддати свій футбольний клуб», – розповів дипломат.

Пристайко також зазначив, що зараз уряд Британії серйозно працює над розробкою механізму, який би дозволив забрати гроші у підсанкційних олігархів і держави Росії та передати їх Україні.

«Так склалось, що навіть до війни Британія зрозуміла загрозу російських брудних грошей. І коли кожного разу там це питання постає, я їм завжди кажу: хлопці, хочете мати теоретичні знання, а не практичні, запитайте у нас. Ми дозволили собі сісти на газову голку і російські брудні кошти і це привело нас до тієї колосальної корупції державної, яку ми досі не можемо викорчувати. Якщо ви не хочете цього у вашій системі, знову ж таки запитайте нас, які кроки можна зробити, щоб цього не було.

І, в принципі, йде нормальна розмова з цього приводу. Вони зараз серйозно працюють над тим, як би забрати гроші у підсанкційних олігархів і держави Росії, щоб передати нам. Це складна внутрішня проблема, бо ця країна, на відміну від багатьох інших, – країна приватного права. І право має священне значення для британців. І тому вони зараз шукають, як це зробити: чи в рамках існуючих законодавчих актів і традицій, чи шукати нові підходи», – сказав український посол.

За словами дипломата, наразі складно оцінити обсяг заморожених Британією російських активів, адже цей процес триває. Також він вказав на певні складнощі з арештом російських активів.

«У Британії буквально з перших днів війни називали цифри заморожених активів. Але цей процес триває. Є різні категорії. У першу чергу, йдеться про підсанкційних олігархів. Тут простіше: оцінка майна, скільки на рахунках... Але там далі є більш серйозні питання: наприклад, як заарештувати гроші російських державних підприємств», – зазначив Пристайко.

Посол наголосив, що, окрім арешту активів, потрібно також говорити і про припинення надання Росії послуг та розірвання з нею будь-яких відносин.

«І ви знаєте, так, Швейцарія – великий центр, але його важко порівняти з Лондон-сіті, з тими грошима, які обертаються тут на Лондонській торговельній біржі і компаніях, банках. Не обов’язково має йтися про замороження грошових активів. Треба також говорити про припинення надання послуг. Наприклад, «Ллойдс», який страхував всі польоти над Росією, вже більше не робить цього.

Так само і обслуговування, і рейтингові агентства, які дозволяли компаніям в усьому світі інвестувати і вкладати кошти на основі їх розрахунків. Коли ці гравці припиняють рейтингувати російські компанії, то закордонний бізнес не збирається сам досліджувати їхні спроможності і потужності. Вони розраховують, що рейтингові агентства їм підкажуть. Іншими словами це не просто, як багато хто думає у нас, що в банках є російські гроші, давайте їх заберемо. Росія знає, де ці гроші і скільки. Але ще більш глобальним і не дослідженим Україною методом боротьби з Росією є припинення будь-яких стосунків з нею рейтингових, страхових і рекрутингових агентств», – наголосив Пристайко.

Нагадаємо, 2 листопада уряд Великої Британії запровадив санкції проти ще чотирьох олігархів РФ, які причетні до фінансування війни проти України. 

Раніше з'явилася інформація, що Євросоюз вивчає можливість залучення заморожених коштів Центрального банку РФ для відбудови України після війни. Джерела Bloomberg повідомили, що експертам з правових питань доручили розглянути можливість конфіскації заморожених російських активів. Зокрема, спеціалісти повинні з'ясувати, наскільки складно це буде зробити з юридичної точки зору.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков раніше повідомив, що у країнах Євросоюзу та США вже заморожено $350 млрд суверенних, тобто тих, які належать державі, російських активів. Україна пропонує своїм союзникам укласти угоду про направлення цих коштів на відшкодування шкоди, завданої Росією

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Теги: війна росія Вадим Пристайко Велика Британія

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