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Велика Британія приєдналась до санкцій проти Ірану

Юрій Лящук
glavcom.ua
Велика Британія приєдналась до санкцій проти Ірану
Іран потрапив під санкції через співпрацю з РФ
фото з відкритих джерел

Санкції запроваджено щодо компанії-виробника безпілотників

Лондон слідом за Брюсселем у четвер запровадив санкції щодо трьох громадян Ірану та одного підприємства-виробника дронів за застосування БПЛА іранського виробництва Росією в Україні, йдеться у заяві британського Мінфіну. Про це повідомляє Sky News.

Під санкції потрапили начальник Генштабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері, директор промислово-дослідницького підрозділу при міністерстві оборони генерал Саєд Ходжатолла Горейші та командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових Ісламської революції бригадний генерал Саєд Агаджані.

Крім того, санкції запроваджено щодо компанії-виробника безпілотників «Shahed Aviation Industries».

Нагадаємо, Європейський Союз 19 жовтня схвалив санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Теги: війна санкції Велика Британія Іран

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