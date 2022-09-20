Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон

Росіяни масово шукають в Google, як виїхати з країни

Росіяни намагаються знайти спосіб залишити країну без візи, закордонного паспорта і грошей

Росіяни активно гуглили «як виїхати з Росії» та «відстрочка від армії» в очікуванні звернення Володимира Путіна. Увечері 20 вересня індекс запитів у Google за словосполученням «як виїхати з Росії» досяг максимуму.

Як випливає з даних Google Trends, пошуковий запит «як виїхати з Росії» отримав 100 балів, що означає найвищий рівень його популярності.

Перед анонсованим зверненням президента РФ Володимира Путіна, яке 20 вересня скасували з невідомих причин, росіяни стали активно цікавитися у пошуковиках, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії.