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Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон
Росіяни масово шукають в Google, як виїхати з країни
фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються знайти спосіб залишити країну без візи, закордонного паспорта і грошей

Росіяни активно гуглили «як виїхати з Росії» та «відстрочка від армії» в очікуванні звернення Володимира Путіна. Увечері 20 вересня індекс запитів у Google за словосполученням «як виїхати з Росії» досяг максимуму. 

Як випливає з даних Google Trends, пошуковий запит «як виїхати з Росії» отримав 100 балів, що означає найвищий рівень його популярності.

Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон фото 1

Перед анонсованим зверненням президента РФ Володимира Путіна, яке 20 вересня скасували з невідомих причин, росіяни стали активно цікавитися у пошуковиках, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії.

Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон фото 2
Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон фото 3

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