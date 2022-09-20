Українці в соцмережах висміяли очікування промови Путіна (фото)

У вівторок ввечері, 20 вересня, глава Кремля Володимир Путін збирається виступити зі зверненням. Крім того, «промову» готує, ймовірно, й міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Нагадаємо, інформація з'явилась у російських ЗМІ, які посилаються на наближені до Кремля джерела.

Виступ очікують до кінця дня. Джерела кажуть, що не знають, про що говоритиме Путін. Однак припускають, що темою можуть бути заплановані «референдуми» на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Водночас у Путіна наразі офіційно нічого не анонсували.

Українці в соцмережах висміяли очікування промови Путіна.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

Як повідомлялося, очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ухвалення рішення щодо проведення так званого «референдуму» про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії. Сальдо також заявив, що вважаю за необхідне створення та формування на території окупованої Херсонської області «добровольчих батальйонів» для участі у війні проти України.