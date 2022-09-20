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«Ложитесь спать». Путін скасував анонсоване на сьогодні звернення

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Ложитесь спать». Путін скасував анонсоване на сьогодні звернення
Заява путіна про «референдуми» окупантів прозвучить у Міжнародний день миру
фото з відкритих джерел

Федеральні канали зняли анонси, пропагандисти радять «лягати спати». Обцяють: «завтра все будет»

Російські пропагандистські телеканали без пояснень зняли анонс виступу глави Кремля Володимира Путіна, який був запланований сьогодні ввечері.

Нагадаємо, інформація про виступ з'явилась у російських ЗМІ, які посилалися на наближені до Кремля джерела.

Виступ очікували до кінця дня. Джерела кажуть, що не знають, про що говоритиме Путін. Однак припускають, що темою можуть бути заплановані «референдуми» на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Українці в соцмережах цілий вечір тролили Путіна в очікуванні виступу.

Декілька хвилин тому російські пропагандистські телеканали без пояснень зняли анонс виступу Путіна, а путінські пропагандисти порадили росіянам «лягати спати і чекати на виступ завтра».

«Чекаєте? Лягайте спати», - написала путінська пропагандистка Симоньян.

«Ложитесь спать». Путін скасував анонсоване на сьогодні звернення фото 1

Зазначимо, що заява Путіна про «референдуми» окупантів прозвучить 21 вересня у Міжнародний день миру.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

Як повідомлялося, очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ухвалення рішення щодо проведення так званого «референдуму» про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії. Сальдо також заявив, що вважаю за необхідне створення та формування на території окупованої Херсонської області «добровольчих батальйонів» для участі у війні проти України.

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Теги: окупанти путін референдум Україна

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