Чи піде Байден на ще один президентський строк? Білий дім дав відповідь

Білий дім відповів на заклики деяких політиків до Байдена не йти на вибори в 2024 році

Президент США Джо Байден повторно балотуватиметься на виборах у 2024 році. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Відповідаючи на питання журналістів, вона коротко повідомила, що чинний президент планує продовжити свою роботу як політичного лідера американського народу.

«Президент балотуватиметься у 2024 році. До виборів ще далеко, тому я не можу вдаватися в особливості будь-яких політичних питань з цього приводу, оскільки перебуваю поза цим процесом», – сказала Карін Жан-П’єр.

Заяву речниці Білого дому можна вважати своєрідною відповіддю на нещодавнє висловлювання з боку члена палати представників від демократів Діна Філіпса, який закликав Байдена не йти на вибори в 2024 році і «дати дорогу молодим».

«Я поважаю Джо Байдена. Я вважаю, що він – незважаючи на деякі помилки та невірні рішення, незважаючи на його вік, – я вважаю, що він порядна людина, яка має принципи, співчуття, емпатію та силу. Але я вважаю, що йому не слід балотуватися знову. Думаю, що нове покоління переконливих, добре підготовлених, діяльних демократів принесе країні набагато більше користі», – заявив Філіпс.

Раніше повідомлялося, що згідно із соціологічними опитуваннями американці хочуть бачити наступним президентом «нове обличчя».

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Байден захворів на коронавірус.

Також раніше президент США Джо Байден заявив, що у нього з'явився рак через забруднення навколишнього середовища в регіоні, де він провів своє дитинство. Ця заява президента США змусила пресслужбу Білого дому швидко пояснити, що він мав на увазі лікування раку шкіри, яке проходив до вступу на посаду минулого року.



