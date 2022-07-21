Байден оголосив, що в нього рак. Пресслужбі довелось пояснювати

Байден лікував рак шкіри ще до вступу на посаду президента США

Байден проходив лікування раку до вступу на посаду президента США

Президент США Джо Байден заявив, що у нього з'явився рак через забруднення навколишнього середовища в регіоні, де він провів своє дитинство. Про це повідомляє New York Post.

Спочатку це зауваження мало вигляд невимушеного повідомлення про здоров’я під час промови про глобальне потепління, у якій президент описав викиди від нафтопереробних заводів поблизу місця свого дитинства в Клеймонті, штат Делавер.

«Ось чому я і багато інших людей, з якими я виріс, захворіли на рак, і чому протягом тривалого часу в Делавері був найвищий рівень захворювання на рак», – сказав Байден.

Ця заява президента США змусила пресслужбу Білого дому швидко пояснити, що він мав на увазі лікування раку шкіри, яке проходив до вступу на посаду минулого року.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс зазначив, що у Байдена видалили «немеланомний рак шкіри» до того, як він вступив на посаду.

Рак шкіри надзвичайно поширений, особливо серед літніх людей, і, як правило, не загрожує життю.

Лікар Байдена, доктор Кевін О’Коннор, опублікував звіт про стан здоров’я минулого року, в якому не згадувалося, що президент страждає на будь-який поточний рак.

У звіті О’Коннора рак шкіри Байдена пояснюється часом перебування на сонці, а не впливом хімікатів, які використовуються в нафтовій промисловості.

«Достовірно встановлено, що президент Байден проводив багато часу на сонці в молодості», — написав О’Коннор про свого пацієнта.

Байдену було видалено кілька локалізованих немеланомних ракових пухлин шкіри, перш ніж він став президентом.