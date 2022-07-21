Байден захворів на коронавірус

Американський президент перебуває на самоізоляції

Президент США Джо Байден отримав позитивний тест на коронавірус вранці 21 липня, він почувається добре і працюватиме у віддаленому режимі. Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

Байден повністю вакцинований від коронавірусу, двічі ревакцинований та відчуває легкі симптоми.

«Відповідно до рекомендацій він буде ізольований у Білому домі і продовжить повною мірою виконувати всі свої обов'язки протягом цього часу. Цього ранку він зв'язався зі співробітниками Білого дому телефоном і візьме участь у запланованих зустрічах у Білому домі телефоном та через Zoom з резиденції», – сказано в повідомленні.

Білий дім надаватиме інформацію про стан Байдена щодня, оскільки він продовжує виконувати всі обов'язки, перебуваючи в ізоляції.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що у нього з'явився рак через забруднення навколишнього середовища в регіоні, де він провів своє дитинство. Ця заява президента США змусила пресслужбу Білого дому швидко пояснити, що він мав на увазі лікування раку шкіри, яке проходив до вступу на посаду минулого року.

Додамо, що 20 липня перша леді Олена Зеленська відвідала Білий дім, щоб приватно зустрітися з першою леді США Джилл Байден і взяти участь у ширшій двосторонній зустрічі з американськими офіційними особами.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус раніше закликав уряди країн світу повернути масковий режим, оскільки кількість смертей від Covid-19 зростає. За словами голови ВООЗ, пандемія ще далека від завершення – варіанти штаму Омікрон продовжують викликати нові хвилі захворюваності, госпіталізацій та смертей у всьому світі.