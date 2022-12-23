Чи справді у Росії закінчуються боєприпаси? The Economist дав відповідь

Крім виробництва снарядів, Росія може їх імпортувати

Західні офіційні особи говорять про проблеми з боєприпасами в Росії вже кілька місяців. Проте важко підрахувати, скільки боєприпасів Росія втратила й отримала за десять місяців війни. Про це йдеться у статті британського тижневика The Economist.

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Думки різняться

«Дозвольте мені сьогодні сказати Путіну те, що його власні генерали й міністри, ймовірно, занадто бояться сказати. Росія стикається з критичною нестачею артилерійських боєприпасів», – заявив 14 грудня начальник штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін. Десятьма днями раніше керівниця американської розвідки Авріл Хейнс висловила аналогічну думку.

Західні офіційні особи говорять про проблеми з боєприпасами в Росії вже кілька місяців.

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У вересні вони заявили, що Росія звернулася до Північної Кореї, щоб поповнити запаси. У листопаді міністр оборони США Ллойд Остін говорив про «значну нестачу». На брифінгу 12 грудня високопоставлений представник американського оборонного відомства заявив, що за нинішніх темпів використання Росія зможе підтримувати «повністю придатні» боєприпаси для ствольної та реактивної артилерії лише до початку 2023 року.

З цим не погоджуються інші експерти.

Так, 9 грудня голова естонської військової розвідки полковник Марго Гросберг заявив, що Росія має близько 10 млн снарядів і здатна виробляти ще 3,4 млн упродовж року. За його словами, під час найінтенсивніших обстрілів влітку на Донбасі Росія використовувала близько 20 000 снарядів на день, а це означає, що країна має достатньо боєприпасів, «щоб воювати щонайменше рік, якщо не довше».

У нещодавньому інтерв'ю The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія готується до нового наступу навесні, який може включати ще одну спробу нападу на Київ.

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«Готуються боєприпаси. Не дуже хороші, але все ж таки», – сказав генерал Залужний.

Чому такі різні оцінки?

Є кілька можливих пояснень. Одне з них полягає в тому, які саме боєприпаси рахуються. Американський підрахунок «повністю придатних» боєприпасів може стосуватися тих боєприпасів, термін придатності яких закінчився, які належним чином зберігаються і не потребують ремонту перед використанням, припускає Майкл Кофман з аналітичного центру CNA. За його словами, підрахунок Естонії, ймовірно, включає ширший спектр снарядів – які можуть бути ненадійними чи небезпечними, хоч і не обов'язково неефективними.

Російські боєприпаси часто зберігаються в поганих умовах і набагато довше, ніж в арміях НАТО. Якщо вірити Пентагону, Росія стріляє деякими снарядами, які були вироблені на початку 1980-х років.

Також незрозуміло, скільки боєприпасів Росія втратила й отримала за десять місяців війни. Швидкість їхнього витрачання під час бойових дій можна досить точно розрахувати. Але підрахувати, скільки боєприпасів Росія втратила в результаті українських ракетних ударів по її складах, які були особливо ефективними влітку, дещо складніше. Особливо важко визначити швидкість, з якою Росія може поповнювати ці запаси.

Виробляти чи імпортувати?

Підказку може дати (але й ввести в оману), для прикладу, виробництво сталі. У вересні Джек Вотлінг з аналітичного центру RUSI пояснив, що попередні оцінки російського артилерійського виробництва, починаючи з червня, були завищені. Американська і британська розвідки стверджують, що російські виробничі потужності дуже обмежені.

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Крім виробництва снарядів, Росія може їх імпортувати. За словами західних офіційних осіб, Білорусь надала велику кількість боєприпасів зі своїх запасів радянських часів. Але більша частина з них, найпевніше, не відповідає вимогам. У своєму виступі адмірал Радакін звинуватив Північну Корею в тому, що вона «намагається контрабандою переправити артилерійські снаряди до Росії». Але, за словами пані Хейнс, ці постачання наразі не є значними.

Після безперервних артилерійських обстрілів влітку інтенсивність російських обстрілів знизилась. Теоретично, якщо нестача боєприпасів є настільки гострою, як дехто стверджує, інтенсивність застосування артилерії має знизитись ще більше протягом наступних місяців.

У такому разі, за винятком несподіваного сплеску виробництва чи щедрих постачань, російська армія не зможе розпочати масштабний наступ з великою кількістю боєприпасів, як це передбачає генерал Залужний. Але Вільям Оуен, колишній солдат, а нині редактор журналу «Військова стратегія», застерігає від таких райдужних розрахунків. Навіть якщо деякі російські боєприпаси виявляться несправними, багато з них спрацюють.

«Ви ніколи не помилитеся, якщо припустите, що росіяни мають стільки боєприпасів, скільки, на їхню думку, їм потрібно. Думати інакше «абсолютно безглуздо і небезпечно», – каже він.

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