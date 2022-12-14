Зброя, агітки та символіка СРСР: силовики провели обшуки в офісах проросійських партій

Зрадники готувалися проводити агітацію на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини

Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії (КПУ) та політичної партії «Русь єдина» у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі і Кривому Розі. У результаті слідчо-оперативних дій знайдено зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора, інформує пресслужба установи.

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Крім того, виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і «методички» російських пропагандистів. У них рашисти закликають до підтримки окупаційних угруповань РФ і надають «рекомендації» щодо насильницького захоплення влади в Україні.

За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь «арсенал» пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини.

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фото: СБУ

Вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України. У результаті слідчо-оперативних дій встановлено особи ще двох «депутатов народного совета «ЛНР», які готували «нормативну базу» для проведення фейкового плебісциту в захоплених районах Луганщини.

