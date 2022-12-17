Яка зброя необхідна ЗСУ для наступальних операцій – висновок генерала

За словами генерала, йдеться про більш смертоносне озброєння, можливо навіть касетні боєприпаси

У найближчій перспективі Україна потребує поставок зброї від західних союзників, яка призначена для здійснення наступальних операцій. Про це розповів в інтерв’ю британському каналу Sky News командувач Оперативного командування «Південь», генерал-майор Андрій Ковальчук.

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«Нам потрібні і танки, і літаки. Нам також потрібна надійна система протиповітряної оборони з ефективністю не менш ніж 95%», – наголосив Ковальчук.

Коментуючи можливість проведення в РФ загальної мобілізації, генерал заявив, що в такому разі Збройним силам України знадобиться більше летальної зброї від партнерів. Він зазначив, що українські захисники впораються з вторгненням таких великих сил окупантів.

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«Однозначно так. Я вважаю, що наша позиція та позиція наших партнерів сьогодні мають бути чіткими. Якщо Путін проведе загальну мобілізацію, наші партнери готові надати нам усі сили та засоби, щоб зупинити не трьохсоттисячну, а мільйонну армію», – заявив Ковальчук.

За його словами, йдеться про більш смертоносне озброєння, можливо навіть касетні боєприпаси.

«Нам потрібно більше колективної зброї: не штурмові гвинтівки, а кулемети, не снаряди, а касетні боєприпаси. Є відповідна протидія діям ворога. Ми впевнені, що наші партнери нам у цьому допоможуть – ті, які хочуть, щоб ми перемогли», – додав Ковальчук.

Генерал підтвердив, що в планах України – звільнити півострів Крим, окупований РФ з 2014 року.

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«Крим – це обов’язково, це лише питання часу. Ми повернемо кожен квадратний сантиметр нашої території», – наголосив Ковальчук.

Він також додав, що вирішальні події на фронті відбудуться в 2023 році.

Потреби України в озброєнні днями чітко окреслив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, українські військові зможуть вийти на лінію 23 лютого, якщо матимуть 300 танків, близько 700 БМП та 500 гаубиць.

Раніше генерал Ковальчук пояснив, чому наступ на Херсон був успішним лише на 50-60%.

Раніше газета The Wall Street Journal розмістила на своїх сторінках публікацію, в якій повідомлялося про готовність глави Російської Федерації Володимира Путіна найняти главу Чечні Рамзана Кадирова для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

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Також повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.