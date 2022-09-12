Чи застосує Путін ядерну зброю: генерал США назвав ризики

Стратегічна і тактична ядерна зброя уражає або конкретний об’єкт або знищує великі площі

На дії Кремля була б неминуча реакція Заходу

Ризик того, що Росія застосує ядерну бомбу є, але ймовірність дуже мала. Про це заявив колишній командувач армії США у Європі, генерала Бен Ходжес у своєму Twitter.

«Існує ризик того, що Кремль застосує ядерну бомбу в цій ситуації, але я думаю, що це малоймовірно. Немає ніякої реальної переваги на полі бою, яку можна було б отримати», – написав Ходжес.

Він зазначив, що на дії Кремля була б неминуча реакція Заходу, тому «я не думаю, що Путін або його найближчі радники схильні до самогубства».

В іншому дописі він написав, що «Китай, Північна Корея та Іран спостерігають за цим» та додав, що відповідь могла б бути «не тільки ядерною».

Нагадаємо, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення