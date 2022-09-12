Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи застосує Путін ядерну зброю: генерал США назвав ризики

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи застосує Путін ядерну зброю: генерал США назвав ризики
Стратегічна і тактична ядерна зброя уражає або конкретний об’єкт або знищує великі площі
фото з відкритих джерел

На дії Кремля була б неминуча реакція Заходу

Ризик того, що Росія застосує ядерну бомбу є, але ймовірність дуже мала. Про це заявив колишній командувач армії США у Європі, генерала Бен Ходжес у своєму Twitter.

«Існує ризик того, що Кремль застосує ядерну бомбу в цій ситуації, але я думаю, що це малоймовірно. Немає ніякої реальної переваги на полі бою, яку можна було б отримати», – написав Ходжес.

Він зазначив, що на дії Кремля була б неминуча реакція Заходу, тому «я не думаю, що Путін або його найближчі радники схильні до самогубства».

В іншому дописі він написав, що «Китай, Північна Корея та Іран спостерігають за цим» та додав, що відповідь могла б бути «не тільки ядерною».

Нагадаємо, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення

Читайте також: Війна в Україні показала, яким може бути кінець світу
Теги: путін ядерна зброя війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Берлін відверто сказав, чого очікує від Кремля
Берлін відверто сказав, чого очікує від Кремля
Чи застосує Путін ядерну зброю: генерал США назвав ризики
Чи застосує Путін ядерну зброю: генерал США назвав ризики
«Вовчанськ взяли війська НАТО». Російські пропагандисти отримали нову методичку
«Вовчанськ взяли війська НАТО». Російські пропагандисти отримали нову методичку
Спрощений візовий режим ЄС з Росією перестав діяти: як це вплине на окупантів
Спрощений візовий режим ЄС з Росією перестав діяти: як це вплине на окупантів
Стали відомі деталі похорону Єлизавети II
Стали відомі деталі похорону Єлизавети II
Не стримали удару ЗСУ. Кремль відсторонив командування західного угруповання армії РФ
Не стримали удару ЗСУ. Кремль відсторонив командування західного угруповання армії РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
У кількох областях прогриміли вибухи
121K
Президент США схиляв Зеленського до переговорів із Путіним – ЗМІ
82K
Нинішній український контрнаступ не завершить війну – ISW
63K
Прикордонники показали, з чого складався набір гумдопомоги для окупантів (відео)
56K
Зернова угода стала геополітичною поразкою Путіна
43K
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі

Новини

Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Сьогодні, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Сьогодні, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Сьогодні, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Сьогодні, 08:09
За добу ЗСУ вибили окупантів із понад 20 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
10 вересня, 17:25

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту