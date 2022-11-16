Директор ЦРУ після зустрічі з главою розвідки Росії відвідав Київ: подробиці від CNN

За даними CNN, глава ЦРУ під час вчорашньої ракетної атаки РФ перебував у посольстві США

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Білл Бернс прибув до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і його колегами з розвідки у вівторок, 15 листопада. Про це повідомляє CNN з посиланням на одного з американських чиновників.

За словами посадовця, Бернс перебував у посольстві США у Києві під час російських ракетних ударів по всій країні.

Поїздка директора ЦРУ до Києва відбулася після зустрічі в понеділок у турецькій столиці Анкарі з його колегою з російської розвідки Сергієм Наришкіним.

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Телеканал зазначає, що цей візит Бернса до Києва у другий за менш ніж за місяць.

Перебуваючи у Києві, за словами співрозмовника CNN, Бернс «обговорив попередження США, яке він зробив голові Служби зовнішньої розвідки Росії не використовувати ядерну зброю, і підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 14 листопада в Анкарі пройшли переговори між російською та американською делегаціями. Для цього до турецької столиці прилетів директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Раніше ця зустріч публічно не анонсувалася.

За даними CNN, зустріч відбулася в рамках поточних зусиль США щодо «спілкування з Росією щодо управління ризиками» та обговорення випадків «несправедливо затриманих громадян США».

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До слова, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на початку жовтня прибув до України з неоголошеним візитом.