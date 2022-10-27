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Директор ЦРУ на початку жовтня таємно відвідав Україну та зустрівся із Зеленським, – CNN

Альона Боженко
glavcom.ua
Директор ЦРУ на початку жовтня таємно відвідав Україну та зустрівся із Зеленським, – CNN
Директор ЦРУ таємно відвідав Україну
фото із відкритих джерел

Поїздка Бернса в Україну відбулася на тлі ядерного шантажу Росії

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на початку жовтня прибув до України з неоголошеним візитом. Про це повідомляє CNN.

«Під час візиту він (глава ЦРУ Білл Бернс – ред.) підтвердив відданість США справі підтримки України в її боротьбі з російською агресією, включно з продовженням обміну розвідданими», – зазначається в повідомленні.

Подробиць поїздки глави ЦРУ в Україну та його зустрічей з державним керівництвом не повідомляється. Однак підкреслюється, що поїздка Бернса відбулася в момент, коли США дедалі більше стали стурбовані можливістю РФ застосувати ядерну зброю у війні, розв’язаній проти України.

Нагадаємо, раніше колишній голова ЦРУ, генерал армії у відставці Девід Петреус розповів, якою буде відповідь США на ядерний удар Росії по Україні. За словами генерала, США на чолі сил НАТО знищать всі російські війська та техніку на території України та в Криму.

Додамо, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї. Розроблений РНБО план дій на випадок тактичного ядерного удару максимально оприлюднять найближчими днями.

Зазначимо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься відповідно до «основ державної політики в галузі ядерного стримування».

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Теги: Вашингтон путін ЦРУ шантаж США росія

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