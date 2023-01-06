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До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою (фото)
Ешелон складається з близько 43 КамАЗів і Уралів, БАЗ-6306
фото: моніторингова група «Беларускі Гаюн»

До Білорусі росіяни перекинули не менш як 50 одиниць техніки 

Сьогодні, 6 січня, до Білорусі прибув черговий ешелон з російською військовою технікою у рамках нарощування регіонального угруповання військ (сил) республіки Білорусь та Російської Федерації  Про це повідомляє  телеграм-канал міноборони Білорусі.

При цьому моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє, що до Білорусі перекинули не менш як 50 одиниць техніки, на багатьох вантажівках є розпізнавальний символ «Z».

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За даними групи, ешелон складається з близько 43 КамАЗів і Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітних установок ЗУ-23-2, польових кухонь і бочок для води. На одній з машин помітили номери з 44-м регіоном РФ – це Західний військовий округ. Ешелон прибув до Барановичів Брестської області.

Як повідомлялося, під Мінськом (Білорусь) з військової частини втекли озброєні райські військові. Наразі в області розпочалися перевірки авто. 

Раніше повідомлялося, що білоруські військкомати кличуть чоловіків для «уточнення даних».

Нагадаємо, міноборони Білорусі повідомило про нарощування регіонального угруповання військ. Крім того, до країни продовжують прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації.

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Теги: Білорусь Міноборони військові військова техніка

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