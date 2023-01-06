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Під Мінськом російські солдати втекли з частини зі зброєю: подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Мінськом російські солдати втекли з частини зі зброєю: подробиці
Під Мінськом шукають озброєних російських солдат-втікачів
фото ілюстративне

Щоб знайти втікачів, на дорогах встановили блокпости

Під Мінськом (Білорусь) з військової частини втекли озброєні райські військові. Наразі в області розпочалися перевірки авто. Про це повідомляє «Белсат».

За даними ЗМІ, частина російських солдатів, розміщених у Білорусі, втекти з військової частини. Щоб знайти втікачів, на дорогах встановили блокпости, на яких вибірково перевіряють авто.

«На виїзді з міста на дорозі Заслав’я-Колодищі блокпост, перевіряють не всіх, перевіряють вибірково», – йдеться у повідомленні.

При цьому під Мінськом помітили автобус з військовими в камуфляжі. Водночас місцевим ринкам радять «підвищити пильність» і повідомляти про підозрілих осіб.

Раніше повідомлялося, що білоруські військкомати кличуть чоловіків для «уточнення даних».

Нагадаємо, міноборони Білорусі повідомило про нарощування регіонального угруповання військ. Крім того, до країни продовжують прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації.

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Теги: Білорусь розвідка Міноборони військові озброєння автобус

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