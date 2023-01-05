Білорусь оголосила про авіанавчання з Росією та нарощування спільних військ

До Білорусі прибула чергова партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин

З підрозділами РФ, що прибувають до Білорусі, сплановано «подальше проведення заходів бойового злагодження»

Міноборони Білорусі повідомило про нарощування регіонального угруповання військ. Крім того, до країни продовжують прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації.

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«До Білорусі прибула чергова партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин. Найближчими днями техніка надійде у військові частини сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано «подальше проведення заходів бойового злагодження».

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Крім того, з «метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації планується проведення спільного льотно-тактичного навчання».

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє, що неодноразово останніми місяцями фіксувала прибуття до Білорусі ешелонів з технікою та солдатами зс РФ. Примітно, що абсолютна більшість цієї техніки – колісні вантажівки, які займаються постачанням.

Раніше повідомлялося, що білоруські військкомати кличуть чоловіків для «уточнення даних».

Нагадаємо, у Білорусі виготовляють зброю, що може становити потенційну небезпеку для України. Ідеться про реактивні системи залпового вогню «Полонез» – комплекс, розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч» калібру 300 мм.

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