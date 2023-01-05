Територія Білорусі може стати місцем ядерних провокацій Путіна – розвідка

Юсов: «Якщо Росія здійснить ядерну провокацію – це стане останнім для російського режиму»

Російський диктатор Володимир Путін після неодноразових погроз застосувати ядерну зброю, розглядає територію окупованого Криму та Білорусь, як майданчики для проведення ядерних провокацій. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Freedom.

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«Є інформація, що окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується, є розвіддані», – зазначив Юсов.

Представник розвідки зазначив, що навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для керівного російського режиму.

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Раніше розвідка повідомила, яку ядерну зброю РФ тримає напоготові у Криму

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив що країна-терорист має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї: як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням.