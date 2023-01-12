До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів
Новообрані члени Вищої ради правосуддя склали присягу
Позачерговий з'їзд суддів України обрав п'ятьох з восьми членів Вищої ради правосуддя. Про це повідомила пресслужба ради.
Суддів обирали таємним голосуванням. До бюлетеня було внесено 16 кандидатів.
Членами ВРП стали:
- Алла Котелевець – суддя Харківського апеляційного суду.
- Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.
- Олександр Сасевич – суддя Львівського окружного адміністративного суду.
- Юлія Бокова – суддя Господарського суду Донецької області.
- Ольга Попікова – суддя Північного апеляційного господарського суду.
Новообрані члени Вищої ради правосуддя склали присягу. З'їзд продовжить роботу у четвер 12 січня.
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