До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів

Позачерговий з'їзд суддів України обрав п'ятьох з восьми членів Вищої ради правосуддя. Про це повідомила пресслужба ради.

Суддів обирали таємним голосуванням. До бюлетеня було внесено 16 кандидатів.

Членами ВРП стали:

Новообрані члени Вищої ради правосуддя склали присягу. З'їзд продовжить роботу у четвер 12 січня.

Вища рада правосуддя – один із органів, без якого не може функціонувати судова система в Україні. Серед її завдань – внесення подання про призначення судді на посаду, розгляд скарг, ухвалення рішень про звільнення судді та надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою. Вища рада правосуддя є колегіальним органом і складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох обирає з’їзд суддів України з числа суддів та суддів у відставці.