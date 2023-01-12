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До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів

Альона Боженко
glavcom.ua
До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів
До Вищої ради правосуддя обрано нових членів
фото: Вища рада правосуддя

Новообрані члени Вищої ради правосуддя склали присягу

Позачерговий з'їзд суддів України обрав п'ятьох з восьми членів Вищої ради правосуддя. Про це повідомила пресслужба ради.

Суддів обирали таємним голосуванням. До бюлетеня було внесено 16 кандидатів.

Членами ВРП стали:

  • Алла Котелевець – суддя Харківського апеляційного суду.
  • Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.
  • Олександр Сасевич – суддя Львівського окружного адміністративного суду.
  • Юлія Бокова – суддя Господарського суду Донецької області.
  • Ольга Попікова – суддя Північного апеляційного господарського суду.

Новообрані члени Вищої ради правосуддя склали присягу. З'їзд продовжить роботу у четвер 12 січня.

Вища рада правосуддя – один із органів, без якого не може функціонувати судова система в Україні. Серед її завдань – внесення подання про призначення судді на посаду, розгляд скарг, ухвалення рішень про звільнення судді та надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою. Вища рада правосуддя є колегіальним органом і складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох обирає з’їзд суддів України з числа суддів та суддів у відставці.
Теги: судова система суддя правосуддя

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