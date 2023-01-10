Парламент може ліквідувати Раду суддів: зареєстровано законопроєкт

Текст законопроєкту та супровідні документи поки відсутні на сайті

Парламенту пропонують ліквідувати Раду суддів та посади голів судів. Відповідний законопроєкт № 8342 зареєстровано на сайті Верховної Ради.

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Текст законопроєкту та супровідні документи поки відсутні на сайті.

«Законопроєкт зʼявився як ніколи вчасно. Адже вже завтра розпочнеться зʼїзд суддів, на якому мають обрати вісім нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Їх обрання – необхідні умова для відновлення роботи Вищої ради правосуддя. А отже і для виконання однієї з семи умов для відкриття переговорів про членство в ЄС», – зазначає Центр протидії корупції.

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Зазначається, що якщо Рада суддів організовує згаданий зʼїзд, то голови судів – це ті, хто найбільше впливають на його делегатів. В іншому ж повноваження як Ради суддів, так і голів судів фактично дублюються з іншими організаціями та посадами в межах судової системи.

«Натомість за останні роки вони перетворилися на інструменти гальмування реформи в руках судової мафії. Про що лише свідчать розслідування про те, як голова Ради суддів Богдан Моніч отримав посаду завдяки голові уже ліквідованого ОАСК Павлу Вовку. У випадку, якщо Рада суддів та голови судів знову спробують зірвати судову реформу, законопроект №8342 можуть проголосувати дуже швидко», – додають у центрі.

Нагадаємо, 13 грудня невідкладний президентський законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва отримав підтримку 310 народних обранців. Президент відразу його підписав, а парламентська газета «Голос Україна» в додатковому екстреному номері опублікувала 14 грудня. 15 грудня, у День працівників суду, закон набрав чинності.