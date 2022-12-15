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Член Вищої ради правосуддя: судді ліквідованого ОАСК і далі отримуватимуть винагороду

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Член Вищої ради правосуддя: судді ліквідованого ОАСК і далі отримуватимуть винагороду
Суддів не буде звільнено, та вони протягом 10 днів мусять передати свої справи до Київського окружного адмінсуду
фото з відкритих джерел

«Судді ліквідованого суду і далі отримуватимуть понад 63 тис. грн на місяць» 

Ліквідація Окружного адміністративного суду Києва не означає автоматичне звільнення суддів. Вони залишаються суддями і отримують суддівську винагороду, щоправда, без надбавок. Це 30 прожиткових мінімумів (понад 63 тис. грн.). Далі такі судді можуть бути переведені у інший суд, у тому числі новостворений. Про це у розмові з «Главкомом» розповів член Вищої ради правосуддя, в минулому адвокат Роман Маселко.

«Сподіваюсь, що такого не буде, бо тоді це буде не ліквідація, а просте перейменування, позбавлене будь-якого змісту. Водночас таке переведення можливе на конкурсних засадах лише за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Закон дозволяє конкурс не проводити, але тоді новий склад суду не буде викликати довіри. Вища рада правосуддя наразі неповноважна, а Вища кваліфікаційна комісія суддів лише в процесі створення. Є шанс, що Вища рада правосуддя запрацює, якщо з’їзд суддів, який відбудеться 11-13 січня, обере своїх вісім представників до її складу. Тоді загальна кількість членів Вищої ради правосуддя складе 15, що є мінімально необхідним для її повноважності. Після цього Вища рада правосуддя повинна створити Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Відбір кандидатів туди зараз в активній стадії і, ймовірно, до березня 2023 року її можна буде сформувати. Лише після цього вона зможе приступити до формування нового суду замість ліквідованого Окружного адмінсуду», – пояснив Маселко.

За оптимістичного сценарію, каже член Вищої ради правосуддя, це розпочнеться не раніше квітня 2023 року. До цього часу можливе лише тимчасове відрядження суддів до нового суду. Це питання у компетенції голови Верховного суду. 

«Щодо самих суддів Окружного адміністративного суду Києва, то їм може бути запропоновано перейти до іншого адміністративного суду по усій країні. І якщо вони відмовляться, то це є підставою для звільнення. До речі, Павло Вовк (голова ліквідованого суду – ред.), а також абсолютна більшість суддів цього суду, не проходили кваліфікаційного оцінювання. Вони його відверто саботували і блокували роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це зафіксовано на відомих «плівках Вовка». Коли ж запрацює Вища кваліфікаційна комісія, їм доведеться проходити оцінювання. За його результатами також можливе звільнення. Ну і слід пам’ятати, що на суддів Окружного адміністративного суду Києва є чимало скарг у Вищій раді правосуддя, які також можуть стати підставою для їх звільнення. Але у будь-якому випадку усі ці питання можна вирішити лише після початку роботи Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів», – зауважив Роман Маселко.

На думку експерта, ліквідація Окружного адміністративного суду Києва не вирішує проблеми у його повноваженнях вирішувати усі спори з центральними органами влади. Такі повноваження слід надавати суду, щодо якого немає жодних сумнівів.  

«Я вважаю, що потрібно створити новий суд – Вищий адміністративний суд. Суддів у нього відбирати на конкурсі з суддів та інших правників за участю міжнародних партнерів, як це було при доборі до Вищого антикорупційного суду. Тоді набагато більше шансів, що новий суд не перетвориться в столичний Окружний адмінсуд-2. Вищому адмінсуду суду передати усі спори з органами  центральної влади, а інші спори залишити новоствореному Київському міському окружному суду», – каже Маселко.

Нагадаємо, 13 грудня невідкладний президентський законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва отримав підтримку 310 народних обранців. Президент відразу його підписав, а парламентська газета «Голос Україна» в додатковому екстреному номері опублікувала 14 грудня. Сьогодні, 15 грудня, у День працівників суду закон набрав чинності. 

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Теги: суд роман правосуддя конкурс звільнення закон адвокат

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