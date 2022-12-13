Рада змінила процедуру обрання кандидатів на посаду судді КСУ

Ухвалення законопроєкту № 7662 є однією із семи вимог ЄС для просування України на шляху до Євросоюзу

Проєкт закону підтримали 245 народних обранців

Верховна Рада сьогодні, 13 грудня, увалила проєкт закону №7662 щодо відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах в цілому. Про це повідомив депутат від фракції партії «Голос» Ярослав Железняк.

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За словами нардепа, проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах» підтримали 245 народних обранців.

Документ пропонує внести зміни до Закону «Про Конституційний суд України»", Регламенту Верховної ради та інших законів і залучити до проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ новий спеціальний орган – Дорадчу групу експертів, яка буде сприяти суб’єктам, які призначають суддів КСУ, в оцінці моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного суду.

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Ухвалення законопроєкту № 7662 є однією із семи вимог ЄС для просування України на шляху до Євросоюзу.

Наприкінці листопада Венеційська комісія оголосила вердикт, оцінивши законопроєкт про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КСУ на конкурсних засадах. Тоді Комісія рекомендувала парламенту ухвалити законопроєкт №7662 одночасно із законопроєктом «Про конституційну процедуру» № 4533, який Комісія позитивно оцінила ще в березні 2021 року.

Як повідомлялося, 7 грудня, відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного суду. Трьох суддів Ігоря Сліденка, Сергія Саса та Ірину Завгородню відправили у відставку.

Нагадаємо, парламент ліквідував Окружний адміністративний суд Києва.