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Експрокурор у справі Мілошевича спрогнозував долю Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Експрокурор у справі Мілошевича спрогнозував долю Путіна
На думку Джеффрі Найса, Путіну доведеться виносити вирок заочно
фото з відкритих джерел

Суддя Джеффрі Найс зазначив, що Путіну загрожує довічне ув'язнення

Британський суддя Джеффрі Найс, який був прокурором Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та головним обвинувачем у суді над диктатором Слободаном Мілошевичем, а наразі консультує уряд України з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини російського президента Володимира Путіна, висловив свою думку щодо того, як судитимуть російського диктатора. Про це повідомляє The Mirror.

На думку Найса, Путіну доведеться виносити вирок заочно, доки його не повалять і не відправлять до в'язниці до кінця днів.

«Росією керує людина, яку часто називають божевільною і яка погрожує ядерною зброєю … Смертної кари не буде, але йому загрожує довічне ув'язнення. Санкції повинні залишатися чинними доти, доки його не видадуть», – пояснив юрист.

Але, як наголосив суддя, це станеться лише в тому разі, якщо Путіна усуне від влади його оточення.

Як нагадує видання, на думку української влади, обвинувачення у злочині агресії трибунал мав би висунути особисто Володимиру Путіну та всім членам Ради безпеки Росії. Це, власне, і є російське вище політичне та військове керівництво. Путін очолює цей орган, його заступником там є Дмитро Медведєв, а секретарем Микола Патрушев. До російського Радбезу входять 16 високопосадовців. З-поміж них і очільник ФСБ Олександр Бортніков, і міністр закордонних справ Сергій Лавров, і міністр оборони Сергій Шойгу.

Нагадаємо, раніше британський адвокат та суддя, прокурор Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії Джеффрі Найс зазначив, що російський диктатор Володимир Путін міг зупинити своїх військових, коли побачив перші злочини в Україні, але він діяв свідомо. Тому це той випадок, коли судовий процес над Путіним має бути недовгим

Президент Володимир Зеленський під час виступу на полях 77 Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку закликав міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

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Теги: трибунал путінський режим путін війна росія

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