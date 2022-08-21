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Суд над Путіним буде швидким: прокурор Міжнародного трибуналу пояснив, чому

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Суд над Путіним буде швидким: прокурор Міжнародного трибуналу пояснив, чому
Після завершення війни в Україні на Путіна чекає суд
фото з відкритих джерел

Путін свідомо здійснював злочини проти мирного населення

Російський диктатор Володимир Путін міг зупинити своїх військових, коли побачив перші злочини в Україні, але він діяв свідомо. Тому це той випадок, коли судовий процес над Путіним має бути недовгим. Про це в інтерв'ю «Еспресо» заявив британський адвокат та суддя, прокурор Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії Джеффрі Найс.

«Якщо є достатньо доказів і є чітка структура злочинів або руйнування невійськових цілей - це порушення кодексу правил ведення війни. Ми бачимо, що відбувалося в перші дні війни. Путін знав, що відбувається. Людина, яка бачила такі докази могла чітко сказати: «Це не військові дії – це злочини», – сказав прокурор.

На його думку, Путін міг зупинити своїх людей, але цього не зробив. «Він продовжував. Ми бачимо, що він діяв свідомо. Путін робив, що хотів - здійснював злочини проти мирного населення. І це чіткий випадок того, коли судовий процес не має бути довгим», – підсумував Найс.

Нагадаємо, під час поїздки в Україну у червні генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив про створення нової групи з розслідування військових злочинів, яка допомагатиме українським чиновникам виявляти та затримувати російських військових злочинців.

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Теги: війна путін росія Україна трибунал

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