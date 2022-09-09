Ердоган їде до Вашингтона на зустріч з Байденом: про що говоритимуть

Останній раз Байден і Ердоган зустрічалися в кінці червня в кулуарах саміту НАТО в Мадриді

Наприкінці поточного місяця президент США Джо Байден планує зустрітися зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це пише Reuters.

За словами високопоставленого турецького чиновника, на порядку денному відносини Туреччини і Росії, зброя США і війна в Україні та Сирії. Очікується, що турецький президент відвідає Вашингтон наприкінці вересня.

Останній раз Байден і Ердоган зустрічалися в кінці червня в кулуарах саміту НАТО в Мадриді. Наприкінці цього саміту Байден сказав, що США підтримують продаж винищувачів F-16 Туреччині, а він упевнений, що схвалення Конгресу, необхідне для продажу, може бути отримано.

«Після останньої зустрічі з Байденом адміністрація США зробила кроки, як ми вимагали, з деяких важливих питань, таких як F-16. Я думаю, що подібні речі будуть», – зазначив турецький чиновник.

Настрої в Конгресі США по відношенню до Туреччини погіршилися за останні кілька років після того, як Анкара купила протиракетні комплекси російського виробництва, через що США ввели санкції і виключили Туреччину з програми винищувачів F-35.

Лідери планують обговорити, в тому числі війну в Україні, відносини між Туреччиною і Росією, угоду з експорту зерна з України, а також ситуацію в Сирії. «Зараз в Сирії можна відкрити нову сторінку, і Сполученим Штатам необхідно зробити кроки в цьому контексті. Точно так само необхідно добре оцінити загрозу YPG. Деякі офіційні особи США знають про це», – пояснив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, Ердоган зробив скандальну заяву про постачання Заходом зброї для України.