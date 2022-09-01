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Ердоган придумав, як «радикально вирішити кризу» в Україні

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ердоган придумав, як «радикально вирішити кризу» в Україні
Анкара полишає спроб організувати перемовини Києва та Москви 
фото з відкритих джерел

Президент Туреччини хоче зібрати Зеленського та Путіна найближчим часом на нейтральній території 

Президент Туреччини Реджеп Ердоган хоче провести спільну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним у Туреччині. За його словами, це необхідно для радикального вирішення кризи. Війна між Росією та Україною має наслідки, які стосуються Туреччини та всього людства. Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган, пише Habertürk.

«Усі були свідками того, що Туреччина докладала всіх зусиль, щоб не допустити війни, а потім завершити її миром. Враховуючи, що Росія та Україна виробляють більше третини світового виробництва зерна, відправка українського зерна у світ через нашу країну є критично важливою подією для людства», – зазначив турецький лідер.

За його словами, нині влада Туреччини продовжує усі зусилля щодо перетворення збалансованого, мирного, орієнтованого на рішення у розумінні нашої країни на позитивні результати.  

«У Сочі я мав можливість детально обговорити з Путіним відносини між двома країнами та українську війну. Ми їздили в Україну за участі генсека ООН для зустрічі із Зеленським. Наша мета – зібрати Путіна та Зеленського в Туреччині для радикального вирішення кризи», – наголосив Ердоган.

В Офісі президента заявили, що жодних перемовин про зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не ведуть. Зокрема – за участі Туреччини. Проте консультації щодо відновлення експорту зерна з ООН досить інтенсивні. Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

Нагадаємо, нещодавно Ердоган розповів, чого прагне Анкара від Зеленського та Путіна.

Також президент Туреччини сказав, що Крим має повернутися до складу України, оскільки був незаконно анексований Росією. Країна-агресорка повинна його повернути. Згодом на це висловлювання відреагувала Москва.

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Теги: ООН Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський путін

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