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Ердоган зробив скандальну заяву про постачання Заходом зброї для України

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ердоган зробив скандальну заяву про постачання Заходом зброї для України
Турецький лідер заявив про постачання «металобрухту» для ЗСУ 
фото з відкритих джерел

Анкара вважає, що війна триватиме довго 

Президент Туреччини Реджеп Ердоган не згоден із підходами Заходу до війни в Україні. Про це він заявив під час візиту до столиці Сербії Белграда на спільній пресконференції із сербським колегою Олександром Вучичем, інформує Anadolu.

«Туреччина дотримується збалансованої політики щодо України та Росії, так буде надалі. Анкара виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Однак нинішні процеси свідчать, що війна не скоро закінчиться», – зазначив турецький лідер. 

На його думку, ті, хто не сприймає Росію серйозно, помиляєтеся.

«Я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу (щодо війни РФ в Україні – ред.). Тому що є дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, скільки є на Заході старої зброї та металолому, відправляють в Україну», – сказав турецький президент.

Ердоган зазначив, що доти, доки відбуватиметься курс на провокування військових дій, результативність мирних ініціатив мінімальна.

«Чи можете ви сказати, що зараз перемагає одна зі сторін? Ні! Ця війна не має переможців, але дуже багато переможених. Гине велика кількість людей, а говорити про фінансову сторону не доречно», – наголосив турецький лідер. 

Турецький лідер привернув увагу до реакції Москви, яка перекрила газопостачання країн Заходу.  

«Росія припинила постачання газу, а ціни в Європі злетіли. Нині (у європейських країнах – ред.) повсюдно шукають шляхи подолання зимового сезону. Чому ж ви раніше не думали про це? Адже в руках Росії важливий ресурс. Натомість зараз аналізують резерви газосховищ», – сказав Ердоган. 

Нагадаємо, Ердоган придумав, як «радикально вирішити кризу» в Україні.

Раніше Ердоган заявив, що Крим має повернутися до складу України. Оскільки Крим був незаконно анексований Росією, то країна-агресорка повинна його повернути. Саме цей механізм може бути закладений в основу угоди між  Києвом та Москвою. Згодом на цей коментар відреагувала Москва.

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Теги: війна президент Анкара росія Туреччина

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