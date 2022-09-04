Ердоган пригрозив Греції військовими діями: у чому причина

Турецький президент виступив зі звинуваченнями на адресу Греції

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Греція «захопила» демілітаризовані острови в Егейському морі, і пригрозив жорсткою відповіддю. Про це повідомляє Reuters.

«Туреччину не зупинить факт окупації островів Грецією. Коли настане час, ми зробимо те, що потрібно. Це може статися несподівано, будь-якої ночі», – заявив Ердоган.

Турецький лідер стверджував, що Греція активно мілітаризує зайняті острови, і закликав грецьких військових не провокувати турецьких.

«Якщо продовжите провокувати, заплатите високу ціну. Хочу сказати Афінам тільки одне: не забувайте про Ізмір!» – додав він, звертаючись до Греції.

Таким чином президент Туреччини натякнув на події 1919 року, коли Ізмір зайняли грецькі військові, а невдовзі їх вибили з міста війська Мустафи Кемаля Ататюрка.

Греція у відповідь на заяву Ердогана зазначила, що не уподібниться до «обурливої щоденної черги» заяв та погроз Туреччини.

«Ми повідомимо наших союзників і партнерів про зміст провокаційних заяв, щоб стало очевидно, хто підриває згуртованість нашого альянсу в небезпечний період (Греція та Туреччина є членами НАТО – «Главком»)», – заявило міністерство закордонних справ країни.

Анкара стверджує, що острови Егейського моря були передані Греції за договорами 1923 і 1947 років за умови, що вона не розміщуватиме там військових. Туреччина оскаржуватиме суверенітет Афін над островами, якщо договір буде порушено, заявив глава МЗС Мевлют Чавушоглу. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав таку позицію Анкари «абсурдною».

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна може виступити посередником у ситуації із Запорізькою атомною електростанцією, окупованою РФ.

Також раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган хоче провести спільну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним у Туреччині. За його словами, це необхідно для радикального вирішення кризи. Війна між Росією та Україною має наслідки, які стосуються Туреччини та всього людства.