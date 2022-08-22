Ердоган розповів, чого прагне Анкара від Зеленського та Путіна 

Туреччина прагне організувати зустріч президентів України та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав організацію зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна метою Анкари. Про це йдеться в заяві Ердогана під час звернення до нації, яку цитує Hurriyet.

«Нашою метою є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, щоб вирішити кризу (між країнами – ред.)», – заявив Ердоган.

Він також нагадав про підписання «зернової угоди» з вивезення агропродукції з України і висловив сподівання, що подібним чином буде врегульована війна.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що під час переговорів у Львові запропонував президентові України Володимиру Зеленському провести у Туреччині його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Таким був коментар Ердогана представникам турецької преси на борту президентського літака після візиту в Україну, який відбувся 18 серпня.

Згодом Банкова розповіла, як ворог використовує Ердогана для пропаганди.

Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону.