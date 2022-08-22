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Ердоган розповів, чого прагне Анкара від Зеленського та Путіна 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ердоган розповів, чого прагне Анкара від Зеленського та Путіна 
Турецький лідер сподівається, що зустріч очільників допоможе закінчити війну 
фото з відкритих джерел

Туреччина прагне організувати зустріч президентів України та РФ 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав організацію зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна метою Анкари. Про це йдеться в заяві Ердогана під час звернення до нації, яку цитує Hurriyet.

«Нашою метою є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, щоб вирішити кризу (між країнами – ред.)», – заявив Ердоган. 

Він також нагадав про підписання «зернової угоди» з вивезення агропродукції з України і висловив сподівання, що подібним чином буде врегульована війна. 

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що під час переговорів у Львові запропонував президентові України Володимиру Зеленському провести у Туреччині його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Таким був коментар Ердогана представникам турецької преси на борту президентського літака після візиту в Україну, який відбувся 18 серпня.

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Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону.

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Теги: путін Володимир Зеленський Реджеп Таїп Ердоган

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