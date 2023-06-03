Ердоган склав присягу президента Туреччини (відео)

Вечері Ердоган оголосить склад нового уряду

Сьогодні, 3 червня, в Туреччині відбувається інавгурація президента Реджепа Таїпа Ердогана. Щойно Ердоган склав присягу у Великому національному зібранні Туреччини.

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На церемонії мали б бути присутні гості із 78 країн. Зокрема, 21 лідер держав та 13 прем'єр-міністрів. Також Анкара запросила представників парламентів, міністрів та представників міжнародних організацій. Запрошення отримав і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Церемонії у президентському комплексі почнуться о 17:00. Після цього запланована урочиста вечеря з високопосадовцями у палаці Чанкая.

Після вечері Ердоган оголосить склад нового уряду.

Раніше повідомлялося, що Путін побоявся їхати на інавгурацію Ердогана.

Нагадаємо, нещодавно у Туреччині завершились вибори президента країни. Вперше у своїй історії главу держави республіка обрала у другому турі. Перемогу здобув чинний президент.

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10 серпня 2014 року Ердоган переміг на перших у країні прямих виборах Президента, обійняв посаду 28 серпня 2014 року. Новим прем'єр-міністром після відходу Ердогана став міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу, якого 21 серпня було обрано лідером правлячої партії Справедливості та розвитку. Перший закордонний візит як президент здійснив Турецьку Республіку Північного Кіпру.

24 червня 2018 року в Туреччині відбулися позачергові президентські та парламентські вибори. Реджеп Ердоган переміг уже у першому турі, за нього проголосували 53% виборців, тоді як лідера опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррем Індже підтримав 31% виборців.