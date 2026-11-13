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Глава дипломатії ЄС назвала головну перешкоду для миру в Україні та звернулася до РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Глава дипломатії ЄС назвала головну перешкоду для миру в Україні та звернулася до РФ
Каллас пояснила, чому Європа виступила проти переговорів на умовах РФ
скриншот з відео

Кая Каллас нагадала Москві про міжнародні домовленості, під якими вже стоять російські підписи

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Росія досі не продемонструвала готовності до припинення вогню в Україні. На її переконання, першочерговим завданням міжнародних переговорів має стати припинення бойових дій, після чого необхідно укласти мирну угоду. Лише на наступному етапі варто переходити до обговорення ширшої архітектури європейської безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Каллас у соціальній мережі X.

Очільниця європейської дипломатії наголосила, що зміщення уваги міжнародної спільноти на питання перегляду системи безпеки Європи відвертає її від головного завдання – припинення загибелі людей в Україні.

«Перенесення акценту на архітектуру безпеки Європи відволікає увагу від того, де вона насправді має бути, а саме від припинення вбивств в Україні», – зазначила Каллас.

Вона підкреслила, що Росія досі не виявила політичної волі до припинення вогню. За словами дипломатки, саме це питання повинно залишатися в центрі переговорного процесу, незалежно від пропозицій щодо майбутнього устрою європейської безпеки.

Каллас визначила послідовність кроків, необхідних для завершення війни. Спочатку сторони мають досягти припинення вогню, після цього – укласти мирну угоду, і лише потім перейти до обговорення довгострокових механізмів гарантування безпеки в Європі.

Окрему увагу представниця ЄС приділила чинній системі міжнародних домовленостей, які регулюють питання безпеки на європейському континенті.

Вона нагадала, що основою цієї системи залишаються Гельсінський заключний акт, Будапештський меморандум та інші міжнародні угоди, які свого часу підписала Росія.

За словами Каллас, головна проблема полягає не у відсутності міжнародних документів, а в невиконанні Москвою вже взятих на себе зобов'язань. Відтак дипломатка наголосила на необхідності забезпечити дотримання Росією чинних домовленостей, а не зосереджувати переговори на створенні нової архітектури безпеки.

Каллас також звернула увагу на необхідність гарантувати, що Росія більше не здійснюватиме агресії проти інших держав. На її переконання, це має стати одним із ключових завдань міжнародних зусиль із забезпечення довгострокової стабільності в Європі.

Нагадаємо, 11 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів в Абу-Дабі українська та російська делегації не досягли домовленостей про припинення вогню. За його словами, представники РФ заявили про відсутність повноважень для погодження перемир'я, зокрема припинення ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі.

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Теги: Європейський Союз росія переговори Україна

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