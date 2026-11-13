Як ситуація на фронті впливає на переговори? Пояснення командувача десантно-штурмових військ

За словами Апостола, українські контрнаступальні дії спростовують російські твердження про неможливість подальшого спротиву

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що успіхи українських військових на фронті мають важливе значення не лише для перебігу бойових дій, а й для міжнародної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

За словами Апостола, українські контрнаступальні дії спростовують російські твердження про неможливість подальшого спротиву та посилюють аргументи України у спілкуванні з міжнародними партнерами. «Наприклад, під час Добропільської операції українським військовим вдалося зупинити наступальні дії значних сил російської морської піхоти. Її результати вплинули на сприйняття ситуації представниками американського військового керівництва», – пояснив він.

Військовий підкреслив, що активні дії Сил оборони демонструють міжнародним партнерам спроможність України продовжувати боротьбу. Успіхи на полі бою створюють додаткові аргументи для продовження військової допомоги, тоді як відсутність позитивної динаміки може посилювати зовнішній тиск щодо переговорів.

Командувач ДШВ переконаний, що українські війська повинні планувати наступальні операції з урахуванням реальних можливостей досягнути результату, а не лише складності ситуації на окремих ділянках фронту. Там, де противник зосереджує значні сили, першочерговим завданням може бути стабілізація оборони.

«Ефективність операцій визначається не лише територіальним просуванням, а й їхнім впливом на загальну ситуацію на фронті», – зазначив командувач.

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.

До слова, президент Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також дипломатичних контактів протягом тижня.