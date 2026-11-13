Кремль анонсував нові вимоги до НАТО після переговорів зі спецпредставниками Трампа

Москва хоче доповнити попередні вимоги до Альянсу «міркуваннями», сформованими за час війни проти України

Москва хоче доповнити вимоги до США та НАТО, які висувала напередодні повномасштабного вторгнення в Україну у 2021 році. Кремль заявив, що має нові міркування щодо архітектури безпеки в Європі, сформовані з урахуванням досвіду протистояння із Заходом. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков за підсумками зустрічі Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, повідомляє «Главком».

За словами Ушакова, Путін нагадав американським представникам про російське бачення «опорних елементів архітектури неподільної безпеки», яке Москва представила у грудні 2021 року у вигляді проєктів угод зі США та НАТО.

Серед ключових вимог Кремля він назвав нерозширення НАТО, нерозміщення поблизу російських кордонів систем озброєння, які Москва вважає загрозливими, а також повернення до конфігурації сил Альянсу станом на момент підписання Основоположного акта Росія – НАТО у 1997 році.

«До цього переліку ми хочемо додати й деякі свої свіжі міркування, що ґрунтуються на уроках, які ми просто не можемо не винести з нинішньої ситуації», – заявив Ушаков.

Він також повторив твердження Кремля про те, що проти Росії нібито виступив «колективний Захід», який зацікавлений у стратегічній поразці РФ. Якими саме будуть нові пропозиції Москви, помічник Путіна не уточнив.

У грудні 2021 року Росія оприлюднила проєкти договорів зі США та НАТО, в яких вимагала, зокрема, припинити подальше розширення Альянсу та відмовитися від військової діяльності НАТО на території країн, які приєдналися до нього після 1997 року. Тоді ці пропозиції не були прийняті Заходом.

Ушаков назвав переговори з американськими представниками змістовними та конструктивними. За його словами, сторони домовилися продовжити контакти. Після зустрічі в Кремлі Віткофф і Кушнер вирушили до Дубліна, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та представниками європейських країн.