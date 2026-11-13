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Росія висунула Україні три вимоги для завершення війни: журналісти розкрили деталі неофіційних переговорів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія висунула Україні три вимоги для завершення війни: журналісти розкрили деталі неофіційних переговорів
Росія нібито вимагає демілітаризації Миколаєва та Одеси
фото: Reuters

Москва наполягає на територіальних поступках, відмові України від вступу до НАТО та обмеженні її військового потенціалу

Росія висунула Україні низку умов для завершення війни, серед яких – передача під контроль Москви всієї Донецької та Луганської областей, відмова від вступу до НАТО та так звана демілітаризація. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецьке видання Bild, яке ознайомилося з пропозиціями, що обговорювалися під час неофіційних мирних переговорів.

Зокрема, Кремль вимагає, щоб Україна відмовилася від планів вступу до Північноатлантичного альянсу та закріпила позаблоковий статус. Ще одна вимога стосується військового потенціалу країни – Москва наполягає на її демілітаризації. 

Третій ключовий блок вимог – територіальний. Росія хоче отримати повний контроль над Донецькою та Луганською областями, зокрема над тими районами Донбасу, які досі утримують Сили оборони України. Москва також наполягає на збереженні за собою вже окупованих українських територій. 

Крім того, у російських пропозиціях, за даними Bild, ішлося про демілітаризацію портів Одеси та Миколаєва, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази.

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Теги: росія Україна війна переговори

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