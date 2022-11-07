Глава МЗС Чехії виступив за збереження дипломатичних зв’язків з Росією

Глава МЗС Чехії переконаний, що потрібно зберігати базові дипломатичні зв'язки з РФ

Ян Ліпавський вважає, що необхідно зберігати базові дипломатичні відносини з РФ, однак про можливість дипломатичного врегулювання між Україною і Росією наразі не йдеться

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає важливим збереження хоча б базових дипломатичних відносин з Росією, навіть попри те, що «її режим поводиться огидно», повідомляють чеські ЗМІ.

«Ми маємо дипломатичні відносини з Російською Федерацією, і я кажу, що важливо мати хоча б якісь найелементарніші дипломатичні відносини, навіть з режимом, який поводиться таким огидним чином», – сказав Ліпавський в ефірі телебачення.

Чеський міністр також високо оцінив позицію парламентського комітету у закордонних справах, який у четвер у своїй резолюції назвав нинішній російський режим терористичним. За словами Ліпавського, важливо називати речі своїми іменами, попри те, що юридичні наслідки резолюції не є суттєвими.

За словами очільника чеського МЗС, західні технологічні санкції проти Росії довели свою ефективність, а в довгостроковій перспективі, на його думку, призведуть до гальмування російської промисловості та наукового прогресу.

«Це означає зміну на полі бою, коли вони не матимуть доступу до чіпів, наприклад», – сказав він.

Ліпавський заперечив необхідність ставити питання дипломатичного врегулювання між Україною і РФ, заявивши, що перед військовим вторгненням Росії в Україну в лютому відбулися тривалі переговори, а Росія все ще веде «безглузду і криваву війну». За словами Ліпавського, Росія розуміє лише силу.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що офіційна Прага підтримує консолідовані країни Заходу, які хочуть створити спеціальний кримінальний трибунал для суду над вищим політичним керівництвом Росії. Злочини, що їх чинить армія загарбників у мирних містах України, неможливо вважати випадковістю чи помилкою, це чистий терор.

Також раніше Чехія підтвердила, що підтримає членство України в НАТО.