Комітет парламенту Чехії визнав російський режим терористичним

Чеські депутати засудили агресію РФ в Україні та, зокрема, напади на мирне населення

Комітет у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії ухвалив резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Про це повідомляє Ceske Noviny.

«Комітет у закордонних справах визначає нинішній російський режим як терористичний відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи», – йдеться у резолюції.

Зазначається, що депутати засудили агресію РФ в Україні та, зокрема, напади на мирне населення, цивільні об'єкти та ключові об'єкти інфраструктури.

Вони відзначили, що основною метою останньої хвилі атак були урядові установи та об'єкти енергетичної інфраструктури на значній частині території України, жертвами яких стали десятки цивільних осіб.

«Обстріли та розміщення військових підрозділів на території Запорізької атомної електростанції є загрозою для мирного населення не лише на території України. Прямі або непрямі погрози застосувати ядерну зброю, а також неправдиві та безпідставні звинувачення України у плануванні використання зброї масового знищення є небезпечною ескалацією напруженості та загрозою європейській безпеці», – йдеться у резолюції.

Нагадаємо, росіяни з чинною шенгенською візою, виданою будь-якою державою – членом Євросоюзу, які подорожують з метою туризму, спорту чи культури, з 25 жовтня, не можуть в'їжджати на територію Чехії.