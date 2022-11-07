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Спецтрибунал для Кремля: Чехія підтримала ініціативу країн Заходу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Спецтрибунал для Кремля: Чехія підтримала ініціативу країн Заходу
Керівництво Росії має піти під суд
фото: DW

Росія хоче посіяти страх і терор в Україні

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що офіційна Прага підтримує консолідовані країни Заходу, які хочуть створити спеціальний кримінальний трибунал для суду над вищим політичним керівництвом Росії. Злочини, що їх чинить армія загарбників у мирних містах України, неможливо вважати випадковістю чи помилкою, це чистий терор. Про це дипломат написав у себе у Twitter.

Ян Ліпавський зауважив, що з 24 лютого українці неодноразово зазнавали ракетних та артилерійських ударів під приводом знищення військових баз ЗСУ.

«Якщо хтось запускає ракету на перехресті в годину пік, це не помилка, це чистий тероризм. Росія хоче посіяти страх і терор», – зазначив він.

Також Ліпавський наголосив, що для цивілізованого світу питання честі – відправити злочинців, які відповідають за тисячі смертей в Україні, під суд. Це стосується лідера будь-якої країни, який віддає кровожерливі накази.

Раніше Чехія підтвердила, що підтримає членство України в НАТО.

Також у грудні Україна отримає перші 26 відновлених і модернізованих танків завдяки рішенню Нідерландів, США та Чехії.

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Теги: трибунал росія Чехія війна

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