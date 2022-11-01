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Чехія підтвердила, що підтримає членство України в НАТО – Зеленський

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чехія підтвердила, що підтримає членство України в НАТО – Зеленський
Декларація містить конкретні напрямки співпраці двох країн
фото: Twitter Фіали

Чехія зараз головує у Раді Європейського Союзу

Чехія підтвердила, що підтримає членство нашої країни в Північноатлантичному альянсі. Про це Володимир Зеленський сказав у щоденному відеозверненні. Про це повідомляє «Главком».

«Сьогодні був з візитом в Україні Прем’єр-міністр Чехії – один із наших найбільших друзів. Чехія зараз головує у Раді Європейського Союзу, і ось так Росія ставиться до європейських структур: під час візиту чеського представника – 55 крилатих ракет», – розповів глава держави.

Разом із тим Президент підкреслив: хоч би що думали у Москві, а Україна дбає про себе і робить своє.

«Підписали сьогодні з паном Прем’єр-міністром спеціальну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави. Чехія підтвердила, що підтримає членство України в НАТО. Декларація також містить конкретні напрямки нашої співпраці для імплементації стандартів НАТО в Україні», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала прибув із візитом до України 31 жовтня, саме в той день, коли РФ завдала масованого ракетного удару по наших містах.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Читайте також: Масована атака на енергетику та відновлення зернового коридору. П'ять головних новин 31 жовтня
Теги: НАТО Чехія Володимир Зеленський Україна

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