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Росіяни таємно перевезли з Білорусі 100 ракет – Daily Mail

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни таємно перевезли з Білорусі 100 ракет – Daily Mail
З 9 по 13 листопада було зафіксовано близько 20 польотів Іл-76
фото: dailymail.co.uk

Аналітики вважають, що Росія може готуватися до помсти за українські успіхи

Росіяни таємно перевезли з Білорусі до РФ близько 100 ракет протиповітряної оборони. Про це повідомляє видання The Daily Mail

Видання повідомляє, що з 9 по 13 листопада було зафіксовано 20 великих військово-транспортних рейсів Іл-76, які летіли з Білорусі на захід і південь Росії. Кожен літак був завантажений піддонами ракет – загалом щонайменше 70 – йдеться у повідомленні. При цьому озброєння розміщувалося на аеродромах у Міллерово, що прикривали Луганську область України, та Ростові-на-Дону.

Аналітики заявили, що рух ракет С-300 і С-400 є або ознакою того, що Росія вживає запобіжних заходів проти потенційного українського бліцу у відповідь на недавні удари Москви, або «більшого звірства, яке ще попереду – використання брудної бомби». «Що б Росія не мала на увазі, щоб завдати Україні, Кремль, схоже, очікує відплати на власній землі від України або Заходу», – повідомив аналітик виданню.  

За повідомленням аналітиків Інституту вивчення війни (ISW),  російські загарбники намагаються посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона. За даними інституту, російські війська починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу, відведеного з Херсонської області, та мобілізованих військовослужбовців.

Нагадаємо, розпочалася двісті сімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.

Теги: Білорусь росія зброя Бахмут

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