Влада Білорусі знову відхрещується від війни: не збираємося завдавати удару

Білорусь пообіцяла не завдавати удару по Україні

У Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї. Про це заявив голова МЗС Білорусі Володимир Макей, яку наводить «Белта».

«Слід зазначити, що ми загалом проти використання будь-якої зброї. Переконаний, що завжди є можливість сісти за стіл переговорів та знайти вирішення проблеми. Це те, про що постійно говорить наш президент (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко – ред.)», – заявив Макей.

При цьому міністру поставили уточнююче питання щодо можливості використання Росією Білорусі для завдання ядерного удару по Україні.

«Знову ж повторюся, ми зацікавлені у припиненні конфлікту якнайшвидше. Ми не збираємося завдавати удару», – відповів Макей.

Нагадаємо, у березні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко затято переконував російського президента Володимира Путіна у тому, що напад на Україну був виправданий.

«Я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції (збройного вторгнення Росії в Україну – «Главком») не було завдано превентивного удару по позиціях (чотири позиції, я зараз покажу – карту привіз), вони б атакували наші війська – Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Не ми розв’язали цю війну. У нас совість чиста», – зазначив Лукашенко у розмові з Путіним.

Фраза про те, «звідки готувався напад», і міфічні чотири напрямки, яких так ніхто й не побачив, стала мемом.