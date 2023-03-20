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Головний дипломат США в Європі йде у відставку – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Головний дипломат США в Європі йде у відставку – Reuters
фото: Reuters

Очікується, що Донфрід залишить свою посаду наприкінці березня

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії - Карен Донфрід залишить свою посаду, щоб зосередитися на своїй родині. Про це заявив представник Держдепартаменту, повідомляє Reuters.

Очікується, що Донфрід залишить свою посаду наприкінці березня. Наразі рішення про те, що обійме її посаду після відставки, не ухвалено.

«Карен вправно керувала нашими відносинами з багатьма з наших найважливіших союзників і партнерів у той час, коли агресія Кремля загрожувала десятиліттям миру і процвітання», – йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, яку отримало Reuters до публікації.

Блінкен зазначив, що політична хватка, чесність і прагнення Донфрід визначали її лідерство на посаді помічника і являють собою найвищі цінності держслужби.

Зазначимо, що Донфрід є однією з небагатьох американських чиновників, які побували в Росії до вторгнення в Україну. При цьому Донфрід під час війни перебувала з візитом у Києві разом із держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 16 січня, оголосила, що йде у відставку

Теги: міністр агресія Ентоні Блінкен

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