Головний дипломат США в Європі йде у відставку – Reuters

Очікується, що Донфрід залишить свою посаду наприкінці березня

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії - Карен Донфрід залишить свою посаду, щоб зосередитися на своїй родині. Про це заявив представник Держдепартаменту, повідомляє Reuters.

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Очікується, що Донфрід залишить свою посаду наприкінці березня. Наразі рішення про те, що обійме її посаду після відставки, не ухвалено.

«Карен вправно керувала нашими відносинами з багатьма з наших найважливіших союзників і партнерів у той час, коли агресія Кремля загрожувала десятиліттям миру і процвітання», – йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, яку отримало Reuters до публікації.

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Блінкен зазначив, що політична хватка, чесність і прагнення Донфрід визначали її лідерство на посаді помічника і являють собою найвищі цінності держслужби.

Зазначимо, що Донфрід є однією з небагатьох американських чиновників, які побували в Росії до вторгнення в Україну. При цьому Донфрід під час війни перебувала з візитом у Києві разом із держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 16 січня, оголосила, що йде у відставку.