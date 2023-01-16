Міністр оборони Німеччини пішла у відставку

Ламбрехт вже подала канцлеру Німеччини Олафу Шольцу відповідну заяву про відставку

Ламбрехт вже написала відповідну заяву

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт сьогодні, 16 січня, оголосила, що йде у відставку. Про це Ламбрехт повідомила у Facebook.

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«Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини», – зазначила Ламбрехт.

Міністр додала, що вже подала канцлеру Німеччини Олафу Шольцу відповідну заяву про відставку. Тепер глава уряду повинен підписати її.

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Раніше повідомлялося, що Очільниця міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила піти у відставку з посади міністра оборони. Після відставки Ламбрехт має право на пенсію в розмірі €5 тис. з 65 років, зазначає Bild.

До відома, Міністерство закордонних справ України запропонувало Німеччині передати Україні 93 винищувачі Tornado, які планують вивести з експлуатації.