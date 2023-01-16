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Міністр оборони Німеччини пішла у відставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр оборони Німеччини пішла у відставку
Ламбрехт вже подала канцлеру Німеччини Олафу Шольцу відповідну заяву про відставку
фото: Ламбрехт/Facebook

Ламбрехт вже написала відповідну заяву

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт сьогодні, 16 січня, оголосила, що йде у відставку. Про це Ламбрехт повідомила у Facebook.

«Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини», – зазначила Ламбрехт.

Міністр додала, що вже подала канцлеру Німеччини Олафу Шольцу відповідну заяву про відставку. Тепер глава уряду повинен підписати її.

Раніше повідомлялося, що Очільниця міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила піти у відставку з посади міністра оборони. Після відставки Ламбрехт має право на пенсію в розмірі €5 тис. з 65 років, зазначає Bild.

До відома, Міністерство закордонних справ України запропонувало Німеччині передати Україні 93 винищувачі Tornado, які планують вивести з експлуатації.

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Теги: Facebook Німеччина відставка

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