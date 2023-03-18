США відновили польоти розвідувальних безпілотників над Чорноморським регіоном

Безпілотник RQ-4 Global Hawk вже здійснив місію в регіоні в цю п'ятницю

Сполучені Штати Америки відновили польоти розвідувальних безпілотників над Чорним морем. Це сталося після інциденту з дроном MQ-9 Reaper та винищувачем росіян Су-27. Про це пише видання Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сполучені Штати Америки відновили польоти розвідувальних безпілотників над Чорноморським регіоном після перехоплення російського винищувача у вівторок, що призвело до збиття американського розвідувального безпілотника», - пише видання, посилаючись на двох неназваних американських чиновників.

Як зазначили офіційні особи, безпілотник RQ-4 Global Hawk вже здійснив місію в регіоні в цю п'ятницю та додали, що це був перший подібний політ безпілотника після інциденту у вівторок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В Пентагоні цього тижня неодноразово наголошували, що цей інцидент не зупинить Вашингтон від виконання таких місій», - зазначає видання.

Нагадаємо, російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем 14 березня після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper. Після цього інциденту Сполучені Штати викликали російського посла.

Згодом журналісти показали момент зіткнення винищувача РФ із американським дроном.