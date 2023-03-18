США відновили депортації росіян-утікачів від мобілізації – The Guardian

У березні 2022 року США заявили, що припиняють депортацію до Росії через політичну ситуацію

Міграційні органи дійшли висновку, що загроза мобілізації не є підставою для надання притулку

У Сполучених Штатах негласно відновили депортації росіян, що є очевидною зміною позиції, прийнятої після вторгнення РФ до України, коли такі депортації були призупинені. Про це пише The Guardian.

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За інформацією видання, молодого росіянина, який приїхав до Америки, тікаючи від путінської мобілізації, на минулих вихідних раптово депортували зі Штатів назад до Росії. У США він потрапив через Мексику.

Дженніфер Скарборо, техаська адвокатка, серед клієнтів якої є четверо росіян, які в’їхали в США через кордон із Мексики. Це одного з її клієнтів депортували на батьківщину.

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За словами юристки, міграційні органи дійшли висновку, що загроза мобілізації не може вважатися підставою для надання притулку.

Двоє інших клієнтів Скарборо залишаються в юридичній невизначеності. Вони не встигли вчасно подати необхідні документи, тому в будь-який момент росіян можуть депортувати. Один зараз перебуває в ізоляторі імміграції в Луїзіані, а інший був звільнений після оголошення голодування. Росіяни запевняють міграційну службу США, що у разі повернення додому зазнають переслідувань або катувань.

Третій клієнт Скарборо зумів вчасно подати документи і отримав можливість нових слухань.

«У березні 2022 року США заявили, що припиняють депортацію до Росії через політичну ситуацію, тому я не розумію, чому вони відновили її, і зробили це так тихо. Якщо ми проти цієї війни, то чому... депортуємо людей воювати в Україні», – заявила адвокатка.

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Раніше росіянку, яка ображала українських переселенців, депортували з Німеччини. Вона також радила росіянам, які живуть в ЄС, витрачати енергію, щоб Європа платила більше грошей Росії. Відео вона назвала «Як підтримати російську армію і не потрапити до в'язниці в Європі».