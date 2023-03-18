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США відновили депортації росіян-утікачів від мобілізації – The Guardian

Надія Карбунар
glavcom.ua
США відновили депортації росіян-утікачів від мобілізації – The Guardian
У березні 2022 року США заявили, що припиняють депортацію до Росії через політичну ситуацію
фото з відкритих джерел

Міграційні органи дійшли висновку, що загроза мобілізації не є підставою для надання притулку

У Сполучених Штатах негласно відновили депортації росіян, що є очевидною зміною позиції, прийнятої після вторгнення РФ до України, коли такі депортації були призупинені. Про це пише The Guardian.

За інформацією видання, молодого росіянина, який приїхав до Америки, тікаючи від путінської мобілізації, на минулих вихідних раптово депортували зі Штатів назад до Росії. У США він потрапив через Мексику.

Дженніфер Скарборо, техаська адвокатка, серед клієнтів якої є четверо росіян, які в’їхали в США через кордон із Мексики. Це одного з її клієнтів депортували на батьківщину.

За словами юристки, міграційні органи дійшли висновку, що загроза мобілізації не може вважатися підставою для надання притулку.

Двоє інших клієнтів Скарборо залишаються в юридичній невизначеності. Вони не встигли вчасно подати необхідні документи, тому в будь-який момент росіян можуть депортувати. Один зараз перебуває в ізоляторі імміграції в Луїзіані, а інший був звільнений після оголошення голодування. Росіяни запевняють міграційну службу США, що у разі повернення додому зазнають переслідувань або катувань.

Третій клієнт Скарборо зумів вчасно подати документи і отримав можливість нових слухань.

«У березні 2022 року США заявили, що припиняють депортацію до Росії через політичну ситуацію, тому я не розумію, чому вони відновили її, і зробили це так тихо. Якщо ми проти цієї війни, то чому... депортуємо людей воювати в Україні», – заявила адвокатка.

Раніше росіянку, яка ображала українських переселенців, депортували з Німеччини. Вона також радила росіянам, які живуть в ЄС, витрачати енергію, щоб Європа платила більше грошей Росії. Відео вона назвала «Як підтримати російську армію і не потрапити до в'язниці в Європі».

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Теги: Європа документи голодування кордон відео росіяни

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